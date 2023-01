O cãozinho da raça border collie, que atende pelo nome de Look, está perdido e seus donos pedem ajuda para encontrá-lo. Ele desapareceu de sua casa, no jardim Monaliza, na tarde desta quinta-feira (26).

Look pertence a uma criança e ela está sentindo muita falta do amiguinho. O animal tem pelos brancos, não escuta direito e é bem manso. Se alguém vê-lo por aí, o contato para falar com os donos é o 41 99970-9161.