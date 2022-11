Vamos ajudar a encontrar o Noé e a Miranda

Os cãezinhos Noé e Miranda fugiram de casa, no jardim Iguatemi, nesta quinta-feira (10/11), e os donos estão aflitos à procura dos dois. Segundo eles, os cãezinhos são acostumados a dar uma voltinha, mas sempre retornam rápido, o que não aconteceu desta vez.

Miranda é branquinha e tem uma mancha preta em dos olhos, e quando desapareceu usava uma coleira e lencinho no pescoço, ambos na cor rosa. Já o Noé, é mais peludinho e sua pelagem é caramelo com cinza. Quando fugiu, usava uma coleira verde no pescoço.

“As crianças estão muito tristes com o sumiço dos amiguinhos, precisamos encontrá-los”, disse a dona. Qualquer informação sobre os dois cãezinhos, o fone de contato é (41) 99878-2948.

