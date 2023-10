Vamos ajudar o gatinho Juju a voltar para casa!

A família do gatinho Juju está agoniada à sua procura, o fujão saiu de casa, na rua Antonio Brunato Assef s/n, na área rural de Campo do Thomaz, desde a última segunda-feira (23/10) e não voltou mais. O animalzinho pertence a uma menininha de 8 anos, que está muito triste sentindo a falta do amiguinho de pelos.

Juju é de porte grande, suas cores são branco e amarelo e ele está castrado. A família está pagando recompensa para quem encontrar ou tiver alguma notícia que possa levar ao paradeiro do gatinho. Qualquer informação, entrar em contato com Rosalia pelo fone (51) 99281-4978.