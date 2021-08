Vândalos destroem boa parte das árvores de rua no Centro

Foto: João Aroldo Rocha/SMMA

Várias árvores plantadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) ao longo da Travessa Elvira Pizzatto Ferreira, no Centro, foram destruídas neste final de semana.

As árvores, da espécie Manacá da Serra, haviam sido plantadas pela SMMA ao longo dos últimos anos e já estavam com pouco mais de um metro de altura. Muitas delas, inclusive, já estavam florescendo.

De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, de um total de dezoito árvores existentes ao longo da travessa, oito foram vandalizadas. Técnicos da pasta estiveram no local na manhã desta segunda-feira, 23 de agosto, para verificar se haverá a possibilidade de salvar as plantas ou se será substituí-las.

O secretário de Meio Ambiente, Vitor Cantador, explicou as árvores destruídas eram de espécies próprias para arborização de vias urbanas e foram plantadas respeitando o que determina o Plano Municipal de Arborização Urbana da cidade. “Esse trabalho de urbanização é algo que leva certo tempo para que possamos ver seus resultados. Esses manacás destruídos foram plantados há mais de um ano e só agora estavam começando a florescer, dando um visual mais bonito para a via. É triste vermos esse tipo de vandalismo. Por isso precisamos da ajuda dos moradores, zelando pelo mobiliário urbano e também denunciando quem o destrói”, pontuou.

Vitor destacou ainda que técnicos da SMMA estão em busca de imagens de câmeras de segurança de comércios instalados ao longo da via para tentar identificar os autores do vandalismo. “Entregaremos essas imagens à Guarda Municipal para que os culpados sejam responsabilizados”, finalizou.

Fotos: João Aroldo Rocha/SMMA

Texto: Waldiclei Barboza