Vândalos furtam torneiras dos banheiros do Parque Cachoeira, recém-entregues à população

Desde o dia 23 de novembro o Parque Cachoeira ganhou novos banheiros públicos, para oferecer mais conforto aos frequentadores. O problema é que o equipamento já está sendo alvo dos vândalos.

No dia 29, apenas seis dias após a abertura, os banheiros tiveram duas torneiras furtadas, além de uns acabamentos do registro de água e ganchos que servem para pendurar bolsas e sacolas.

Logo em seguida, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, fez a reposição das torneiras, utilizando um outro modelo, pois a preocupação era não comprometer o uso da comunidade. Como foram questões pontuais, não é possível estimar o valor do prejuízo, já que os objetos em questão fazem parte de uma pequena parte do pacote da obra”, explicou a SMMA.

A Prefeitura ressalta a importância da consciência das pessoas em cuidar dos equipamentos públicos. Essa conscientização também deve estar na noção de que todo dano ao patrimônio público é um prejuízo para toda a comunidade, já que se trata de recurso público envolvido.

Edição n.º 1395

Foto – Valdecir Guimarães