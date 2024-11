Vanderlei trabalha para retomar o comando do União Brasil

O ex-vereador Vanderlei Cabeleireiro (União) esteve na Assembleia Legislativa do Paraná nos últimos dias. Foi visitar o deputado estadual Nelson Justus (União).

Vanderlei foi acompanhado dos dois vereadores que o União Brasil terá na Câmara de Araucária a partir de 2025: Vilson Cordeiro (o Grilo) e Paulinho Cabeleireiro.

Entre as pautas da conversa estava um pedido de Vanderlei, ratificado por Grilo e Paulinho. A troca do comando da executiva municipal do União, que atualmente está nas mãos do presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira, que não se reelegeu.

Segundo Vanderlei, a troca do comando do União é necessária para que o partido comece a se organizar diante da nova configuração de forças políticas que passará a administrar os poderes Executivo e Legislativo araucariense a partir de 2025.

Também corroboraria a necessidade de mexer na Executiva do partido em Araucária o fato de o atual presidente da sigla ter perdido sua viabilidade política para o próximo ciclo eleitoral. “Fomos muito bem recebidos pelo deputado Nelson Justus, que sempre foi um parceiro de Araucária. Ele ficou de verificar junto ao partido para promovermos essa mudança na Executiva o quanto antes”, pontuou Vanderlei.

