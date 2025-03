Vando Fortuna: 5 Dicas — Melhore aenergia da sua casa

Se existe um lugar fisicamente sagrado, certamente é a nossa casa! E não existe felicidade maior do que mantê-la em paz, sentir aquele alívio ao adentrar num espaço, que independente de tamanho nos traz harmonia. Só que a casa precisa de manutenção, tanto física, quanto espiritual. E hoje eu quero te entregar 5 dicas que irão te ajudar a fazer uma faxina energética em seu lar.

1ª Dica

Jogue fora o lixo ou recicle-o! Exatamente, parece óbvio, mas algumas pessoas armazenam cestos enormes de lixo, para então dispensá-los na lixeira. O lixo além de atrair parasitas urbanos, também pode nos trazer parasitas astrais, nesses se incluem espíritos que ainda sentem a necessidade de vasculhar lixo para absorver energias dos restos de alimentos, mesmo que já apodrecidos e também o acúmulo de energia densa e estagnada em cima dos cestos. Outro ponto, se você tem diversos itens que nunca mais você irá usar ou nem previsão de quando, desfaça-se deles para ontem, doe-os, quando liberamos itens sem função em nosso lar, abrimos espaço para mais prosperidade fluir no ambiente. Nisto incluem-se as roupas. E nada de copo, vidro trincado, louça suja entulhada na pia, assim que possível, dê um fim.

2ª Dica

Livre-se dos palavrões ou das pessoas mal educadas. Palavras têm vibração espiritual, pois elas exteriorizam nossos sentimentos e afetam diretamente o ambiente em que são proferidas. Quando você entra num ambiente em que todo mundo briga, xinga ou ofende, não precisa nem ser um paranormal para você sentir um peso, parece que o espaço te murcha. E é isso mesmo que acontece, palavreado de baixo calão atrai energias negativas que são atraídas pela vibração do linguajar e não tem jeito, a pimenteira vai secar e às vezes você energeticamente também. Abençoe sua casa, pode ser que se você levar uma topada no dedão, um xingamento ecloda, tudo bem, não é sobre uma situação esporádica, mas é sobre uma rotina. Se alguém estiver proferindo palavras pesadas na sua casa, convide-a mudar os termos, o tom ou em último caso, se livre de uma vez do embuste. Melhore as companhias.

3ª Dica

Bom cheiro! Mantenha a casa cheirosa, os aromas comprovadamente influenciam em nosso estado de humor, sistema límbico, parte do cérebro encarregada de estimular relaxamento e alegria e consequentemente isso afeta positivamente o nosso estado de espírito. Depois de uma boa limpeza, utilize fragrâncias como lavanda, rosa branca, hortelã para atrair energias positivas, além do biológico, é mais fácil de você se dispor a preces, meditações e orações num ambiente aromatizado. Você pode colocar incensos para ativar a defumação após a limpeza ou usar essências dessas ervas e flores.

4ª Dica

Som na caixa! Boas músicas criam uma atmosfera de mais receptividade aos moradores do lar e também ativam um estado energético que aproxima: anjos, espíritos amigos, positividade. Nada de televisão ligada apenas para ouvir catástrofes. Use e abuse de música clássica, ou melodias que te acalmem (a seu gosto), sons podem favorecer a ambiência, pois favorecem na harmonia do lar.

5ª Dica

Troque de cor o ambiente ou de posição os móveis! A casa com o passar do tempo se torna opaca, por conta do desgaste físico da tinta, ou do cansaço da organização na disposição dos móveis. E um segredinho que pode ajudar a revitalizar sua relação com o ambiente é trocar de cor, quando você pintou seu espaço você tinha um sentimento, uma vivência determinada, com o passar do tempo tanta coisa aconteceu na sua vida, que às vezes aquela cor já não ressoa ou vibra mais com sua personalidade ou com quem você é. Quando você muda de cor, você ativa energeticamente a renovação no espaço, é como se você começasse um novo ciclo no ambiente. Caso o orçamento momentaneamente não permita, mude tudo de lugar, faça um giro nos móveis, isso também permitirá que você gere no ambiente esse pulso de renovação e abra espaço para novas energias. Caso vá trocar a cor, pesquise sobre a energia espiritual das cores antes, cada uma delas estimula algumas virtudes que podem dar aquele sentimento de casa nova que você precisa.

Se você chegar à conclusão que não vale a pena investir em mudar nada em casa, porque não depende somente de você para provocar essa melhora, minha sugestão amiga: mude de endereço, antes só, numa casa espiritualmente limpa, do que mal acompanhado.

