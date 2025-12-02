Quando a mente silencia e o pensamento desacelera antes que a palavra ou a ofensa surja, algo sagrado acontece. É nesse instante que o estado de meditação se aproxima e a luz de Cristo — essa mesma luz que inspira milhões — se manifesta em nós.

Nas trajetórias de Jesus, dois momentos sempre me chamam profundamente a atenção.
O primeiro: em meio à tempestade, quando todos temiam pelo pior, Ele simplesmente diz: “Haja paz.” E o mar se acalma.

O segundo: diante de uma multidão pronta para apedrejar uma mulher, Ele se inclina, escreve no chão e faz todos olharem para dentro de si, lembrando-os dos valores divinos e da compaixão que deveria guiar cada gesto humano.

Em ambas as situações, a paz venceu.

O mar se aquietou.

A mulher saiu não apenas absolvida, mas sentindo-se amada e vista por Deus.

Hoje, como colunista deste jornal, compartilho uma reflexão: às vezes as tempestades externas — inclusive as tempestades midiáticas — inflam os ânimos e nos afastam da nossa verdadeira essência espiritual. E é justamente nessas horas que precisamos recordar o que Cristo ensinou: preservar o bem maior, promover a fé e fortalecer aquilo que une, não aquilo que separa.

À querida população de Araucária, me dirijo com profundo respeito e carinho.

Que a Marcha para Jesus, no dia 29/11, permita que a voz d’Ele ecoe em todos os corações que precisam de esperança. Cristo é caminho de cura para nossas sombras humanas, é exemplo vivo da consciência que se move para libertar-se de padrões antigos e encontrar uma vida mais íntegra, mais plena e mais amorosa.

Registro aqui meu apoio à Marcha para Jesus, assim como apoio toda expressão de fé que promova o bem, o respeito e a diversidade religiosa em nosso município. Tenho convicção de que o que Jesus deseja é um céu onde diferentes personalidades e humanidades possam ser acolhidas.

Essa é a minha bandeira.

Essa é a minha missão: difundir um Cristo que ama incondicionalmente toda vida — a minha e a sua. O mesmo Cristo que conheci aos 12 anos, quando iniciei minha caminhada na Igreja Católica, e que continua me guiando até hoje.

Que Jesus nos abençoe.

E que tenhamos uma linda Marcha para Jesus.

Edição n.º 1493.