A prece é um dos instrumentos mais profundos que o ser humano recebeu do Divino. Não é apenas a repetição de palavras decoradas, mas um estado de vibração e sintonia capaz de atravessar barreiras invisíveis e conectar nossa alma às forças superiores. Quando nos recolhemos para orar com sinceridade, algo muda imediatamente dentro de nós: o coração se aquieta, a mente desacelera, e um campo luminoso começa a se expandir em torno de nosso ser.

Essa vibração cria condições para que bons espíritos se aproximem e nos amparem. Muitas vezes, não percebemos que os problemas permanecem em nossas vidas porque carregamos uma barreira energética construída ao longo do tempo. Pensamentos de medo, de ressentimento, de mágoa ou de raiva vão se acumulando, e cada vez que repetimos a mesma cena dolorosa em nossa mente, é como se colocássemos mais um tijolo nesse muro invisível. Assim, vamos nos afastando da luz e deixando a vida mais pesada.

É aí que a prece mostra sua força. Quando elevamos nosso pensamento, quando falamos ao Alto com humildade, abrimos frestas nesse muro escuro e deixamos que a luz entre. É como se acendêssemos uma chama em meio à noite, e imediatamente essa luz passa a ser percebida por aqueles que caminham nas esferas espirituais mais elevadas. Eles se aproximam, nos inspiram, nos fortalecem e ajudam a dissolver os nós que pareciam impossíveis de desfazer.

Imagine alguém mergulhado em angústia que, antes de dormir, decide orar. As palavras simples elevam seu coração, o corpo se acalma e o sono chega mais sereno. Nesse instante, espíritos benfeitores podem conduzi-lo a experiências reparadoras, aliviando suas cargas e preparando o dia seguinte com mais leveza. É nesse movimento invisível que muitas situações difíceis começam a se transformar.

A prática da oração, quando constante, não é apenas um consolo passageiro, mas um verdadeiro processo de cura. Orar é renovar o campo energético, é dissolver o peso que carregamos, é abrir espaço para a esperança, para a inspiração e até para soluções concretas em nossa vida prática. É comum percebermos, após períodos de oração, que portas se abrem, encontros inesperados acontecem e a vida parece fluir com mais naturalidade. Isso não é acaso, é sintonia com o plano espiritual.

Por isso, deixo aqui um convite: faça um ciclo de oração de 21 dias. Escolha um horário fixo, um ambiente tranquilo e coloque sua intenção no coração. Não importa se é uma oração tradicional ou palavras espontâneas ditas em silêncio, o que importa é a constância. Ore com fé, todos os dias, e observe as mudanças em seu estado interior e em sua vida. Aos poucos, você sentirá que o muro invisível vai se desfazendo e que a presença da espiritualidade amiga estará cada vez mais próxima.

A oração é ponte, é remédio, é luz. Que possamos utilizá-la não apenas em momentos de desespero, mas como prática de vida, fortalecendo nossa alma e abrindo caminhos de paz e harmonia.
Por Vando Fortuna, Mentor Espiritual.

Edição n.º 1482.