Tem alguém hoje julgando a sua vida com muita facilidade, né? Está fácil demais dizer que você é pouco ambicioso. Está fácil te chamar de acomodado. Está fácil inferiorizar a sua caminhada como se ela fosse pequena.

Ironizar sua conquista. Diminuir o seu desafio. Comparar a sua estrada com a de quem nunca usou os seus sapatos.

Não tem graça nenhuma quando fazem isso com você. Mas para quem aponta, parece entretenimento.

Jesus, segundo as narrativas, passou quarenta dias sendo tentado no deserto. Eu não estou dizendo que quem te aponta hoje seja o Diabo… mas a função é muito parecida: testar a sua identidade. Fazer você duvidar de quem é. Fazer você achar que precisa ser outro para ser aceito.

Essa pessoa quer que você duvide do seu valor. Quer que você ache que está atrasado. Quer que você se sinta pequeno por não caber nas expectativas dela.

Mas calma.

Eu me chamo Evandro e tenho um recado espiritual para você. Salva esse texto. Guarda. Volta nele sempre que precisar.

Pera aí… de quem estamos falando, afinal? Só você sabe o que te faz se sentir vivo. Só você sabe de onde tira força para se agarrar na vida quando tudo parece pesado. Só você conhece o tamanho das batalhas que venceu em silêncio.

Só você sabe o peso de pagar o último boleto de um carnê. E só você sabe o frio na barriga de assinar um contrato milionário.

E não é sobre o valor monetário. São valores que vão se somando na sua alma.

O valor de um abraço de um filho. O valor de um reencontro depois de anos. O valor de tirar a carteira de habilitação depois de achar que não conseguiria. O valor de levantar da cama num dia em que a vontade era desistir.

Tem gente que mede sucesso com régua de vitrine. Deus mede com régua de resistência.
A sua conquista pode não fazer barulho nas redes sociais, mas fez um terremoto dentro de você. E isso já é grande demais.

A verdadeira tentação não é errar. A verdadeira tentação é você acreditar que precisa sentir culpa por ser quem você é. Culpa por não querer o que todo mundo quer. Culpa por não seguir o roteiro que escreveram para você. Culpa por escolher uma vida que te dá paz em vez de aplauso.

O deserto sempre tenta arrancar a sua identidade. Mas o deserto também revela quem você é de verdade.

Então, quando alguém tentar diminuir sua jornada, lembra: você não está competindo com ninguém. Você está honrando o seu processo.

E isso é coragem.

Compartilha esse texto com alguém que anda duvidando de si. E me conta: qual foi a sua conquista silenciosa que quase ninguém viu, mas que você sabe o quanto custou?
Que a luz que te conduz seja sempre a sua consciência.

Edição n.º 1503.