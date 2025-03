Vando Fortuna: Energia do dinheiro — Atrai ou repele?

O dinheiro é uma das forças mais paradoxais da vida. Ele tanto é desejado quanto temido, admirado e, ao mesmo tempo, condenado. Mas, afinal, o que realmente é o dinheiro?

Do ponto de vista espiritual, dinheiro não é apenas papel, moeda ou números em uma conta bancária. Ele é energia em movimento, uma representação da troca, do merecimento e da fluidez da vida. No entanto, muitas pessoas vivem em uma relação de amor e ódio com ele, sem perceber que suas crenças moldam diretamente sua realidade financeira.

Você vê o dinheiro como algo sujo ou como uma ferramenta de realização? Desde pequenos, escutamos frases como “dinheiro não traz felicidade”, “só ganha dinheiro quem explora os outros” ou “dinheiro é difícil de conseguir”. Essas crenças se tornam bloqueios inconscientes, nos impedindo de prosperar com leveza. Se, no fundo, você associa o dinheiro a algo negativo, inconscientemente pode estar repelindo sua própria abundância.

O dinheiro possui um fluxo energético. Imagine o dinheiro como um rio. Se você tenta segurá-lo com medo da falta, ele estagna e cria escassez. Se você o gasta sem consciência, ele se esvai sem controle. O equilíbrio está na circulação inteligente: saber receber, saber investir e saber compartilhar.

O dinheiro responde à sua vibração. Quem vive na mentalidade da falta, apenas reforça essa escassez. Quem cultiva uma mentalidade de prosperidade, atrai mais oportunidades e possibilidades. Isso não significa apenas “pensar positivo”, mas alinhar suas ações, emoções e intenções com a energia da abundância.

Como mudar sua relação com o dinheiro? 1. Reflita sobre suas crenças financeiras – Quais frases você escutava sobre dinheiro na infância? Como seus pais lidavam com ele? Essas crenças ainda fazem sentido? 2. Pratique gratidão pelo dinheiro que já circula na sua vida – Agradeça desde os pequenos ganhos até os grandes investimentos. Dinheiro gosta de ser reconhecido. 3. Desenvolva inteligência financeira e espiritual – Aprender a gerir dinheiro e alinhar isso ao seu propósito amplia sua capacidade de atrair e manter a prosperidade. 4. Liberte-se da culpa – Dinheiro não é sujo, não é pecado e não faz de ninguém uma pessoa pior. Ele apenas amplia quem você já é.

Eu te pergunto: como você tem tratado o dinheiro na sua vida? Como um aliado ou como um inimigo invisível? Sua resposta pode ser a chave para sua transformação financeira e espiritual.

Agora, observe sua reação ao receber uma grande quantia de dinheiro. Você sente alegria genuína ou um medo súbito de perdê-lo? Surge um impulso de gastá-lo rapidamente, uma sensação de culpa ou a necessidade de justificá-lo, como se não merecesse? Algumas pessoas, assim que recebem, já começam a dividir com os outros, sem sequer se permitirem sentir o dinheiro em suas mãos. Outras, ao invés de celebrarem, se sentem devedoras, como se tivessem uma obrigação moral de se livrar dele. Mas e se, antes de movimentá-lo, você apenas o segurasse por um instante, respirasse fundo e agradecesse?

A maneira como você trata o dinheiro quando ele chega reflete sua relação com a prosperidade. Quem vive endividado, muitas vezes, gasta por impulso, sem planejamento ou com a sensação de que nunca é suficiente. A escassez se reforça porque a energia do dinheiro é movida pelo medo e pelo descontrole. Já as pessoas prósperas fazem o contrário: quando recebem dinheiro, primeiro respiram. Sentem gratidão. Antes de qualquer pagamento ou gasto, elas se permitem usufruir, nem que seja com algo simbólico, fortalecendo a conexão com a abundância. O dinheiro, para elas, é um aliado, não um fardo.

Então, eu te convido a refletir: como você pode transformar sua relação com o dinheiro a partir de agora? Experimente pequenas mudanças. Antes de pagar contas, segure o dinheiro e agradeça. Antes de doar ou investir, perceba sua emoção ao fazê-lo. Pequenos gestos reprogramam sua energia financeira. E se quiser aprender mais sobre prosperidade, espiritualidade e tarot, siga-me no Instagram e TikTok: @tarodafortuna. Vamos juntos abrir caminhos para uma vida mais abundante!

Edição n.º 1458.