Vanisse Wojcik, empresária e ex-candidata a vereadora, faleceu vítima da Covid 19

Foto: divulgação

Faleceu na tarde desta sexta-feira, 2 de julho, a araucariense Vanise Wojcik, 46 anos, vítima da Covid 19. Muito conhecida na cidade pelo seu envolvimento ativo com o comércio local, Vanisse comandou, ao lado do marido Marcelo, durante muitos anos, a empresa VW Som. Desde o início de junho, a empresária postou nas suas redes sociais, onde também era bastante ativa, que fazia parte do quadro de funcionários da Auto Peças Araucária’s.

No ano passado, a araucariense também se arriscou na vida política, se candidatando a uma vaga na Câmara Municipal de Vereadores, pelo Partido Verde (PV), mas não conseguiu se eleger. Vanisse também era muito religiosa, ocupava o cargo de ministra auxiliar no Santuário Nossa Senhora dos Remédios.

Ela estava internada fazia alguns dias e no último dia 28 de junho, seu quadro piorou e ela precisou ser entubada. Uma corrente de orações ganhou força, pedindo pela recuperação de Vanisse, mas ela não resistiu às complicações da doença. Ela deixou marido e três filhos.

Texto: Maurenn Bernardo