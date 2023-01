Vara Criminal de Araucária tem vaga para estagiário de Direito

Na segunda-feira (16/01) foi publicado no Diário Eletrônico do TJPR o formulário de inscrição e edital para o processo seletivo de estagiários para a Secretaria da Vara Criminal de Araucária. Os alunos cursando entre o 4º e 8º semestre do curso de Direito podem concorrer e terão até o dia 29/01/2023 para preencher o formulário de inscrição.

A prova será realizada presencialmente no dia 01/02/2023, com início às 13:00 e duração de três horas, no Plenário do Júri de Araucária. O estagiário selecionado fará jus a boles-auxílio de R$ 1.050.84, mais auxílio-transporte de onze reais por dia trabalhado.

O processo terá duas fases, a primeira delas é a prova e a segunda é a entrevista, na classificação constarão todos os candidatos que atingirem a pontuação mínima. A prova será composta por 10 questões e 2 questões discursivas.

Para obter mais informações sobre o processo seletivo, conteúdo da prova e realizar a inscrição, acesse o link. (CLIQUE AQUI).