O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) abriu um processo seletivo para contratar estagiários que atuarão na Secretaria da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Araucária. O processo será dividido em duas etapas: uma prova objetiva e discursiva, seguida de uma entrevista com a autoridade solicitante.

Os estagiários selecionados terão uma carga horária de 5 horas diárias (25 horas semanais) e receberão uma bolsa-auxílio de R$ 1.576,26 por mês, além de auxílio-transporte. O estágio poderá ter duração máxima de dois anos, com exceção para pessoas com deficiência (PcD).

O edital também prevê reserva de vagas para candidatos de grupos específicos, destinando 30% das oportunidades para negros, 10% para PcDs e 3% aos indígenas.

Os pré-requisitos para se candidatar, são: ser estudante de Direito a partir do quarto período, ter idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ou devidamente inscritas no Ministério da Educação (MEC) ou Secretaria Estadual de Educação (SEED).

As inscrições são gratuitas e estarão disponíveis a partir de sexta-feira, 29 de agosto, e encerram no dia 07 de setembro, devendo ser realizadas de forma online, através do formulário https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario. A data e o local da prova serão divulgados em breve.