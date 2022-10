Vara de Família de Araucária está com vaga de estágio para estudante de Direito

A Vara de Família de Araucária abrirá processo seletivo para contratação de um estagiário de graduação em Direito. As inscrições começam no próximo dia 10 de outubro e seguirão até o dia 17 de outubro.

Para participar do processo seletivo o estudante precisa cursar entre o primeiro e o oitavo semestre no ato da inscrição. A carga diária de estágio é de cinco horas, sendo que o selecionado fará jus à bolsa-auxílio no valor de R$ 1.050,84 mensais, além de R$ 11,00 por dia a título de auxílio-transporte.

Para se inscrever o interessado precisa acessar o link http://tjpr.mestregr.com.br/ e preencher o formulário correspondente ao processo seletivo para a Vara de Família de Araucária.

Abaixo, você pode ler o edital com todas as regras do processo seletivo.