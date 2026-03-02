O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná publicou edital de abertura de processo seletivo para estagiários que irão atuar na Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial do Foro Regional de Araucária.

Podem participar estudantes de Direito regularmente matriculados a partir do segundo semestre do curso, desde que, no momento da admissão, tenham no mínimo 16 anos e estejam vinculados a instituições de ensino conveniadas com o tribunal ou devidamente registradas no Ministério da Educação ou na Secretaria Estadual de Educação. O processo seletivo terá validade de um ano, contado a partir da publicação do edital de classificação final.

O estágio prevê carga horária de cinco horas diárias, totalizando 25 horas semanais. A bolsa-auxílio mensal é de R$ 1.576,26, além de auxílio-transporte no valor de R$ 12 por dia efetivamente estagiado. Os estagiários também contarão com seguro contra acidentes pessoais. O período de estágio poderá durar até dois anos, exceto nos casos de pessoas com deficiência.

O edital reserva 30% das vagas a candidatos negros, 10% a pessoas com deficiência e 3% a candidatos indígenas. As vagas não preenchidas dentro desses percentuais serão destinadas à ampla concorrência, conforme a ordem de classificação.

O processo seletivo será composto por duas fases. A primeira consiste em prova escrita com seis questões objetivas e duas discursivas, com caráter eliminatório e classificatório. A segunda etapa será uma entrevista com a autoridade solicitante. Serão convocados para a entrevista os candidatos que obtiverem no mínimo 60% de aproveitamento na prova escrita, observados os critérios de reserva de vagas e o limite dos dez melhores classificados. A classificação final considerará a média das notas obtidas na prova e na entrevista.

O chamamento para admissão será realizado pela unidade requisitante, conforme a ordem de classificação, por meio de telefone e email informado pelo candidato no ato da inscrição.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario. O prazo de inscrição será de dez dias, podendo ser alterado a critério da administração.