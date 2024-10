Vara de Família de Araucária tem vagas de estágio para estudantes de Direito

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná divulgou esta semana que está com vagas de estágio para estudantes de Direito. Quem tem mais de 16 anos, estudam entre o 4° e o 7º semestre de graduação podem concorrer. As inscrições serão gratuitas e estarão disponíveis, de forma online, a partir do dia 29 de outubro. O período de inscrições se encerra em 07 de novembro.

As vagas são para o Gabinete do Juízo e o Cartório da Vara de Família e Sucessões, Infância e Juventude, Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial de Araucária.

O processo seletivo será feito em duas etapas, sendo uma prova escrita com questões discursivas e uma entrevista. Após esse processo, 15 pessoas serão classificadas para ocuparem as vagas. Caso ocorra empate, os critérios para classificação serão a data de nascimento e cumprimento de requisitos dos documentos. O estágio será de 5 horas por dia, sendo 25 por semana. A bolsa-auxilio mensal será de R$ 1.576,26 e auxílio-transporte de R$ 12,00 por dia estagiado.

Para se inscrever, o candidato deve preencher um formulário e enviar na página do processo seletivo pelo link: http://tjpr.mestregr.com.br/

Para informações mais detalhadas sobre como ocorrerá a convocação, além da lista de pré-requisitos, documentos necessários, regras e situações de desligamento, é necessário acessar o edital n.° 3150/2024. O candidato também pode acessar as orientações disponíveis pelo link https://www.tjpr.jus.br/estagiario