Várias situações de violência foram atendidas pela GMA no final de semana em Araucária

De sexta-feira (24/03) a domingo (26/03), a Guarda Municipal de Araucária atendeu diversas ocorrências. Uma delas foi a prisão de um homem que, após uma tentativa de homicídio na madrugada de quinta-feira (23/03), foi até o Hospital Municipal de Araucária (HMA) na manhã de sexta-feira (24/03) para buscar atendimento médico. O sujeito apresentava um hematoma no rosto, e segundo o que foi relatado à equipe de saúde, ele havia se envolvido em uma briga e matado um homem. Imediatamente os profissionais de saúde chamaram a GM, que foi até o local e deteve o indivíduo.

A GMA também atendeu a ocorrência na madrugada de quinta-feira, onde um indivíduo havia desferido golpes no pescoço de outro homem, utilizando um pedaço de espelho. Os agentes acionaram o Siate e realizaram as buscas para tentar prender o agressor. A vítima, que estava em estado grave, foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador (HT).

Lei Maria da Penha

Uma equipe da Guarda Municipal foi acionada no último domingo (26/03), na Rua José Butkoski, no bairro Chapada, às 7h20 da manhã. Um homem havia agredido a esposa e a sogra de 73 anos. Ao chegar no local indicado, os agentes se depararam com o sujeito agredindo a companheira no meio da rua. Ao avistar a viatura policial, o indivíduo conseguiu fugir para uma área de mata.

A equipe solicitou apoio de outras viaturas, e felizmente conseguiu encontrar o agressor, que recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia da Polícia Civil, diante da representação das vítimas.

Além dessas ocorrências, a Guarda Municipal de Araucária também encaminhou à Delegacia da Polícia Civil, outros dois indivíduos por violência doméstica, dois mandados de prisão e um veículo com boletim de ocorrência por roubo.