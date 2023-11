Vários lugares de Araucária ficarão sem energia nos próximos dias

Em alguns lugares de Araucária haverá interrupções do fornecimento de energia ao longo dos próximos dias. O motivo dessa falta de luz é melhorias e/ou ampliações de rede.

Foi liberada uma lista com as ruas e os números das casas que ficarão sem luz. Veja a seguir:

Quinta-feira (16/11)

Horário: 14h15 até as 17h15.

Desligamento: Rua: Augusto Borkowski (n° 840)

Quinta-feira (16/11)

Horário: 10h15 até as 17h15

Desligamento: Estradas: Campina dos Martins (entre s/n e 237), do Capinzal (s/n), do Tiete (entre s/n e 43100), Fundo do Campo (entre s/n e 1281).

Ruas: Dom Ladislau Biernaski (s/n), Miguel Ciulik (n° 4037).

Sexta-feira (17/11)

Horário: 10h15 até as 17h15

Desligamento: Estradas: Campina das Palmeiras (s/n), do Capinzal (s/n), do Tiete (s/n).

Rodovias: BR 476 do Xisto (s/n).

Rua: Antonio Brunatto Assef (s/n).

Sábado (18/11)

Horário: 10h15 até as 17h15

Desligamento: Avenidas: Archelau de Almeida Torres (entre n° 4731 e 4886).

Ruas: Antonio Machnievicz (entre nº 17 e 93), Francisco Wengynski (entre nº 29 e 47), Isidoro Burkoski (entre nº 18 e 161), Jihad Hissam Dehaini ( nº 24), Jose Carlos Gonçalves Naslaniec ( nº 79), Maria Lucia Dutra (entre nº 24 e 156), Pres Costa e Silva (entre nº 231 e 1040).

Domingo (19/11)

Horário: 10h15 até as 15h15

Desligamento: Distritos: Rio Verde Abaixo (s/n).

Estradas: Formigueiro do (s/n)

Segunda-feira (20/11)

Horário: 10h15 até as 17h15

Desligamento: Avenidas: Pedro Euzebio Lemos (entre n° 8154 e 8656).

Estradas: da Fazendinha (entre s/n e 8666), do Tiete (entre s/n e 8570).

Segunda-feira (20/11)

Horário: 12h15 até as 17h15

Desligamento: Praças: da Bíblia (entre n° 1320 e 1805).

Ruas: Catarina Incot (n° 143), Irmã Elizabeth Werka (n° 55), Nossa Senhora dos Remédios (entre n° 1753 e 1802).

Quarta-feira (22/11)

Horário: 09h00 até as 14h00

Desligamento: Ruas: Aleixo Budziak (entre n° 12 e 41), Daniel Incot (entre n° 90 e 500), Janaina Assef (entre n° 196 e 601), João Batista Ribas (entre nº 89 e 244), João do Vale Lemos (entre nº 165 e 473), João Pereira de Lima (entre nº 337 e 549), Lauro Machoski ( nº 415), Rodolfo Hasselmann (entre nº 1786 e 1878), Roque Langer (entre nº 199 e 476), Sta Catarina (entre nº 382 e 506).