Vazamento de água em reservatório no Iguaçu causa indignação em morador

Na tarde desta quarta-feira, 28 de julho, um morador do bairro Iguaçu flagrou uma cena um tanto quanto incomum na Estação de Tratamento de Água – ETA Industrial, localizada na Rua Rio Grande do Sul, nº 680. No vídeo gravado pelo cidadão e enviado para o Jornal O Popular, um dos locais de armazenagem vazava água de forma abundante, causando revolta.

Diante de uma crise hídrica, enfrentada por todo o Estado desde março de 2020, e sem previsão para a suspensão dos rodízios impostos pelos baixos níveis das barragens que abastecem o Município, o morador reclama. “A Sanepar jogando água fora. Pra que racionamento?”, disse no vídeo.

Segundo a assessoria de imprensa da Sanepar, o ocorrido é um procedimento padrão adotado pela empresa, que durou apenas alguns minutos e nada mais era do que testes nas válvulas do reservatório. Com base em dados divulgados pela companhia, o nível do Passaúna está em 55,41%.

Sem previsão de chuvas significativas no município, o rodízio segue valendo, bem como a meta de que todos reduzam em 20% o consumo, priorizando alimentação e higiene pessoal. Atividades como limpeza de calçadas, quintais, lavagem de carro e rega de jardins deverão ser feitas com água não potável. A dica é aproveitar a água usada na máquina de lavar roupa e a água recolhida no chuveiro antes de aquecer, por exemplo.

