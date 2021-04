Vazamento de combustível de caminhão tanque mobiliza várias equipes

Foto:divulgação

Um caminhão tanque carregado com 28 mil litros de diesel e 15 mil litros de gasolina apresentou problemas mecânicos no início da noite desta sexta feira, 16 de abril, na Rodovia do Xisto, próximo ao terminal central de ônibus, e parte da carga vazou. A viatura comando da Guarda Municipal passava pelo local e foi parada pelo condutor do veículo. Ele contou que já havia feito contato com o Corpo de Bombeiros.Como a situação era de extremo risco, a GM acionou outras viaturas para o local, a fim de fazer o isolamento. Foram acionados também a Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil do município, Secretaria do meio Ambiente, Polícia Militar Ambiental, Secretaria de Obras Públicas de Araucária, e Trânsito Municipal.

Técnicos da empresa de combustíveis Raízen também estiveram no local e fizeram transbordo do combustível para outro caminhão. A Secretaria do Meio Ambiente fará um levantamento dos danos ambientais causados pelo vazamento, visto que parte do produto atingiu as galerias de água pluvial.