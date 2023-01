Na tarde do último sábado (14/01), uma equipe da GMA em patrulhamento pela Rua Pelicano no Capela Velha, se deparou com um veículo VW Santana Quantum de cor azul, parcialmente desmontado. A Guarnição fez a verificação das placas via Sistema SESP/PR e constatou o alerta, o veículo foi levado até a delegacia de Araucária, com o auxílio do guincho do município.