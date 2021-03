Veículo abandonado tinha drogas dentro

Compartilhe esta notícia:

Na madrugada de sábado, 13 de março, a Guarda Municipal fazia um patrulhamento preventivo pela Av. Avestruz, no bairro Capela Velha, quando avistou um veículo Fiat Uno Vivace com as luzes apagadas. A equipe se aproximou do veículo, e ao perceber a presença da viatura policial, o condutor do Uno mudou rapidamente de direção e acelerou.

A GM iniciou um acompanhamento e deu ordem de parada, mas o motorista ignorou e só parou cerca de 300 metros à frente. Os GMs já haviam iniciado o procedimento padrão de abordagem, quando os ocupantes do veículo desembarcaram e saíram correndo, tomando rumos opostos. A equipe saiu no encalço do motorista, que pulou o muro de uma residência e acabou sofrendo uma queda.

Ao retornar ao veículo e realizar a revista, foram encontradas no seu interior 7 pedras de crack e 3 buchas de cocaína.

Não foi possível atestar a regularidade do carro, pois a numeração do Chassi tinha sinais de adulteração.

O condutor e o veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para providências.