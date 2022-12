Veículo capotado tinha sido roubado 3 dias antes

Por volta das 12h40 dessa terça-feira (20/12), a Central da Guarda Municipal recebeu informações de que um veículo GM Corsa de cor preta estaria capotado na Av. Independência, no bairro Passaúna. Uma equipe foi até o local e constatou, via Sistema SESP/PR, que o referido veículo estava com alerta de furto, ocorrido em 17/12/2022, no Centro de Araucária. O furto aconteceu enquanto o proprietário aguardava uma pizza.







No boletim de ocorrência, ele relatou ter visto o ladrão entrar em seu veículo, mas disse que não teve tempo de impedir o furto. O Corsa foi transportado de guincho até a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, para as medidas cabíveis.