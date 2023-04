Veículo com cor e placa adulterados foi apreendido pela GMA

Na noite de domingo (23/04), o Corpo de Bombeiros solicitou apoio para a Guarda Municipal durante um incêndio na comunidade Santa Cruz. Chegando ao local, a equipe da GMA realizou a abordagem e a checagem de um veículo que estava no meio da rua, dificultando a passagem das equipes de emergência, e através da consulta via sistema, os agentes constataram que havia divergência na cor do veículo e na placa de registro.

No local, um homem se identificou como proprietário do carro e relatou que o adquiriu através de uma troca, ele então entrou em contato com a pessoa com quem negociou e esta compareceu no local. Diante das divergências nos dados do veículo, os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.