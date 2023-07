Veículo é abordado pela GM após o condutor fazer manobras perigosas em avenida

Na tarde de terça-feira (25/07), uma equipe da Guarda Municipal abordou um veículo VW Jetta que circulava pela Avenida das Araucárias, fazendo manobras perigosas. O veículo, ocupado por três homens, realizava derrapagens próximo à viatura policial e estava com a velocidade bem acima da permitida na via (70 Km/h).

Diante disso, a GM abordou o trio e em revista pessoal, nada de ilícito encontrou com eles, no entanto, o condutor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para assinar um Termo Circunstanciado. O VW Jetta foi recolhido ao pátio da Secretaria Municipal de Urbanismo, pois estava com pendências administrativas.

Edição n. 1373