Nesta sexta-feira, 23 de janeiro, a Polícia Militar de Araucária recebeu a informação que um carro Hyundai teria sido furtado no bairro Caximba, em Curitiba, e que o endereço do possível criminoso seria em Araucária.

Diante disso, uma equipe foi até o endereço informado. Por cima do portão da casa, os agentes conseguiram ver o veículo que havia sido furtado.

Dentro do carro foram localizadas várias ferramentas elétricas, sendo quatro parafusadeiras, uma furadeira de impacto, uma serra tico-tico, dois aparelhos celulares, entre outros objetos.

Tanto o sujeito, quando o veículo e os itens encontrados, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.