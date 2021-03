Compartilhe esta notícia:

Uma pessoa teve seu veículo roubado a mão armada no início da madrugada deste domingo, 14 de março, na região do Sabará, em Curitiba. Informações do rastreamento do veículo levaram a Guarda Municipal de Araucária até a rua Gaivotas, no bairro Capela Velha, onde localizaram o HB20 parado na via.

A equipe fez contato com o dono do carro, que compareceu no local. O HB20 foi devolvido a ele, pois o alerta estava somente no sistema da Polícia Militar.