Veja como ficarão os serviços na cidade durante a Sexta-Feira Santa

Os serviços do Paço Municipal serão suspensos nesta sexta-feira, 2 de abril, em função do feriado de Sexta-feira Santa. O atendimento à população será retomado, dentro das medidas de segurança impostas pela COVID-19, na segunda-feira, 5 de abril. O comunicado feito na tarde desta segunda-feira, 29 de março, também explicou aos moradores sobre o funcionamento de alguns serviços durante feriado nacional.

Na área de limpeza pública, a coleta de lixo orgânico e de materiais recicláveis (coleta seletiva) não ocorrerá na sexta-feira. Os ônibus do sistema TRIAR circularão nos bairros da cidade em horário de domingo. A Guarda Municipal terá atendimento normal para as ocorrências na sexta-feira. Os moradores podem solicitar apoio pelo telefone 153 ou por meio do aplicativo “153 Cidadão”.

Urgência e Emergência

Os serviços de urgência e emergência, como UPA e PAI, e também o Centro Especial de Combate à Covid-19 (CECC), continuam todos seus serviços 24h normalmente. O Disk Corona, atendimento telefônico com profissionais de saúde para orientar sobre a Covid-19, funcionará todos os dias pelo 0800 642 5250, das 7h às 19 horas. As unidades básicas de saúde, que não são unidades de urgência e emergência, estarão fechadas nesta data.

Importante

Se houver doses disponíveis, as equipes de vacinação contra a Covid-19 continuam a vacinar os moradores que estiverem no público-alvo, conforme a programação. Isso vale para o feriado de sexta-feira e também para o fim de semana. A Prefeitura está divulgando as novidades sobre a vacinação em seus canais oficiais.

