Vem aí a 1ª Copa de Verão do Projeto Vencer

Vem aí mais um campeonato de futebol que vai animar as torcidas de Araucária. A 1ª Copa de Verão do Projeto Vencer terá o arbitral na próxima sexta-feira (29/09), às 19h, no Estádio Pedro Nolasco Pizatto.

O desportista Jamil de Jesus dos Santos, organizador da competição, conta que sete times já confirmaram presença. “Vamos para mais uma competição inédita, que promete agitar o setor esportivo de Araucária. Nesta primeira edição esperamos contar com um número expressivo de equipes participantes”, disse.

A Copa terá premiações para os três primeiros colocados, sendo R$2.800,00 + troféu para o vencedor, R$1.200,00 + troféu para o segundo lugar e R$800,00 + troféu para o terceiro, além de troféus e R$200,00 para o artilheiro e goleiro menos vazado.

Times interessados poderão se inscrever pelo telefone (41) 99669-5963, a taxa é de R$650,00 por clube e mais R$ 220,00 para taxa de arbitragem.

Edição n.º 1382