A quinta edição da Copa Tião Calado, organizada pelo desportista Jamil de Jesus, está marcada para o início de 2026, com arbitral previsto para o dia 9 de janeiro. As inscrições para os times interessados em participar estão abertas e a previsão é de que os jogos comecem no dia 25 de janeiro.

A competição vai premiar com troféus e medalhas o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado, além do artilheiro e do goleiro menos vazado. Inscrições e mais informações podem ser obtidas com o organizador Jamil, pelo fone (41) 99669-5963.

“A quarta edição da Copa contou com a participação de oito equipes, e nessa próxima esperamos reunir um número maior de times, para que os torcedores possam desfrutar de mais jogos nos finais de semana”, comentou Jamil.

Edição n.º 1493.