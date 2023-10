Vem aí mais um Hydra Araucária, que transportará você para um mundo de fantasia

Fique ligado, porque vem aí a terceira edição do Hydra Araucária, um evento que vai transportar você para um mundo de fantasia e aventura como nunca antes. Organizado pelo grupo Hydra, o encontro será no dia 19 de novembro, na Praça da Bíblia, em frente à Câmara Municipal, com início às 13h. A entrada será gratuita para a população.

Os organizadores prometem um dia épico, com muitas atrações que vão desde jogos, stands de vendas, RPG, sorteios e um divertido concurso Cosplay. Para isso, a organização escolheu uma equipe de jurados de alto nível, formada pela Ahriellen, streamer de jogos on-line que encanta com seus cosplays impressionantes; Luan Roger, conhecido por sua incrível caracterização do Majin Boo e amante de filmes e animes; Rodrigo Havana, um experiente cosplayer com um olhar afiado para detalhes; Altevir Frank, um talentoso cosmaker e entusiasta do cosplay que leva a criatividade a sério; e Davi Julio, convidado especial nas categorias Kids e Juvenil, que com apenas 13 anos é um cosplay talentoso e detalhista.

“Ficou entusiasmado? Então anote aí na sua agenda essa data e venha se juntar a nós neste evento e mostrar todo seu talento”, convidam os organizadores.

Inscrições

As inscrições para o concurso já estão abertas, são gratuitas e podem ser feitas através do link: Clique aqui ou aponte a câmera do seu celular para o QR nesta página.

Para saber mais sobre o Hydra Araucária acesse o Facebook Fênix Hydra Araucária ou o Instagram @fenix_hydra_araucaria

