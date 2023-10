Vem aí mais uma feira de brechós e desfile de moda sustentável

A edição de outubro da Araubrechó já tem data marcada: dias 21 e 22, das 10h às 19h, na rua Irmã Elizabeth Werka, 55, em frente à Câmara Municipal, no bairro Fazenda Velha. A feira seria neste final de semana (dias 7 e 8), mas devido à previsão de chuvas torrenciais e temporais, a organização decidiu transferir a data.

Mais de 40 expositores vão levar ao público peças a partir de R$ 5,00, em moda masculina, feminina, infantil, gestante e bebê, plus size, vestidos de festa, fantasias, antiguidades, calçados e produtos diversos.

Durante os dois dias de feira o público também poderá acompanhar algumas apresentações, entres elas a de violão e voz com o cantor Vergilio Júnior, que acontece ao longo de toda a programação. No domingo, às 14h, a Associação de Capoeira Baía de Paranaguá, em parceria com a associação de moradores do Iguatemi, se apresenta às 15h, e a equipe da Ju Maria fará uma apresentação de dança do ventre.

A novidade para esta edição ficará por conta da 1ª BrechoWeek, o desfile de moda sustentável que contará com a participação de todas as expositoras contribuindo com looks que vão desde vestidos de festa à moda casual. Os desfiles acontecem nos dois dias do evento, às 16h.

Empreendedorismo

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária estará presente no evento para incentivar a formalização das empreendedoras como MEI (Micro Empreendedor Individual), e vai tirar dúvidas diversas a respeito do tema. A Araubrechó contará ainda com foods trucks durante os dois dias, para que os visitantes possam ter um ponto de encontro e fazer um lanche enquanto curtem a feira.

Para mais informações sobre a feira de brechós o contato é através do WhatsApp (41) 98421-4040 ou pelo Instagram @araubrecho.

Edição n.º 1383