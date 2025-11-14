Vem aí um evento imperdível de artes marciais, a 3ª Copa Open de Taekwondo!

Mais um grande evento de artes marciais promete movimentar os apaixonados pela modalidade. No domingo, 16 de novembro, o Ginásio Joval de Paula Souza irá receber a 3ª Copa Araucária Open de Taekwondo, organizada pela Liga Pégasus/União Lopes, com apoio da Prefeitura Municipal e empresas parceiras.

A Copa chega repleta de anergia, aprendizado, amizade e competitividade, reunindo atletas em nove categorias, com premiações para os três primeiros colocados individuais e até a quinta colocação por equipes.

“O objetivo do evento é promover a integração entre atletas de diferentes idades e níveis de experiência, fortalecendo valores, incentivando a troca de conhecimentos e celebrando a evolução da modalidade”, afirma a organização.

A pesagem dos atletas começa às 7h e o início das lutas está marcado para às 9h. As categorias participantes são as seguintes: Fraldinha até 6 anos, Mirim de 7 a 8 anos, Infantil de 9 a 11 anos, Cadete de 12 a 14 anos, Juvenil de 15 a 17 anos, Adulto de 18 a 30 anos, Master I de 31 a 40 anos, Master II de 41 a 45 anos, e Master III acima de 45 anos.

Para mais informações sobre as inscrições e o regulamento da 3ª Copa Open de Taekwondo, acesse o QR CODE que aparece nesta matéria.

Edição n.º 1490