Vencedora do ‘Discursando nas Escolas’ é estudante do Colégio João Nerli

O projeto “Discursando nas Escolas”, criado pelo grupo de voluntários SOMAR (Solidariedade, Organização, Multiplicação, Amor e Responsabilidade), tem o objetivo de auxiliar os estudantes a desenvolverem a oratória e conseguirem falar em público. A ideia de criar o concurso foi a partir de outro projeto, chamado “Concurso de Oratória” desenvolvido pela JCI, que teve que ser finalizado devido à pandemia da COVID-19.

A primeira etapa ocorreu em abril, onde os voluntários passaram por um treinamento de capacitação, em seguida, foram realizadas visitas em escolas, para convidar os alunos a participarem do campeonato. Os que aceitaram participar são estudantes da rede municipal, estadual e da rede privada. Eles possuem entre 12 a 15 anos e cursam o 8º e 9º ano do ensino fundamental e 1º do ensino médio. As eliminatórias ocorreram entre 22 de abril a 30 de maio e a grande final aconteceu na última sexta-feira, 21 de junho.

Ao todo, 80 participantes iniciaram o Discursando nas Escolas, e a grande final foi entre 9 estudantes. O primeiro lugar ficou com a Julia Amarante de Souza; a segunda colocação foi da Leticia Stein Schmidt de Oliveira; e a terceira ganhadora foi a Lorena Conceição Pereira Ramos. Além de medalhas e troféus, cada uma recebeu uma bonificação em dinheiro, sendo o valor correspondendo a colocação em que venceu.

A Julia tem apenas 13 anos e é moradora do Jardim Tropical. Aluna do 9º ano no Colégio Estadual João Nerli da Cruz, ela relata que decidiu participar do projeto visando aprender a falar em público com mais facilidade, e que sua expectativa era fazer amigos e aprender a se expressar melhor. “Nunca vivenciei nada parecido. Foi incrível! Cada aula tinha um tema diferente e os instrutores foram grandes amigos nessa caminhada”, relatou a estudante.

Julia também se emociona ao dizer que não imaginava que seria a ganhadora, e que ficou muito feliz ao receber o resultado. “Quero agradecer aos instrutores que ficaram sempre conosco”. Ela também dá uma dica para quem quiser participar da próxima edição do Discursando nas Escolas: “Treine, peça ajuda, mas nunca desista!”.

O coordenador do projeto, Danilo Danoso, explica que já tem vários planos para a próxima edição. “Planejamos ampliar o projeto, aumentar o número de escolas participantes, continuar fazendo qualificação de novos voluntários e também mudar alguns critérios. Teremos muitas surpresas para o futuro, queremos deixar o projeto ainda mais divertido!”, pontuou.

VICTORIA MALINOWSKI / Edição n.º 1421