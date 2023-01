Verão 2023 não terá piscinas no CSU

Todos os anos, uma grande parcela da população de Araucária aguarda ansiosa pelo verão para poder utilizar as piscinas do CSU. Porém nesta temporada, os dias quentes terão que ser amenizados de outra forma, já que o local está passando por obras de requalificação. Quando concluídos os serviços, o “Parque do CSU” permitirá, além da prática esportiva, momentos de lazer, convivência e entretenimento em uma área de aproximadamente 22 mil metros quadrados. Entre as mudanças, as estruturas esportivas que já existem, como as quadras cobertas, ginásio e a piscina coberta serão mantidas e, em caso de necessidade, receberão melhorias.







O CSU é um espaço público que já apresenta equipamentos esportivos e edificações de apoio ao esporte. Com a requalificação, os equipamentos já pertencentes ao complexo serão melhor valorizados e também será potencializado o espaço com novos atrativos para a comunidade. Conforme o projeto, a estrutura será integrada à Praça da Bíblia, também muito utilizada pela população.

Nova cara

O Parque do CSU terá grande parte do seu espaço sem restrição de acesso. Os visitantes, a pé, terão acesso livre às diferentes estruturas, independente do dia ou do horário. Pelo projeto, a pista de Skate será reformada e totalmente integrada ao novo parque. A estrutura esportiva prevê uma quadra de tênis, uma quadra de futebol society (grama sintética), duas quadras de squash e uma ampla arquibancada, além de uma pista de corrida com piso especial e sinalização adequada.

Estruturas fixas de redes horizontais e espreguiçadeiras estarão à disposição dos usuários do local. Além disso, haverá mesas de tênis de mesa e de xadrez, um amplo gramado para que as crianças brinquem livres, parquinho, um palco fixo para atividades culturais diversas, um espaço PET e um banheiro público. Outra grande novidade será o Espaço Gastronômico, um amplo e moderno local coberto pensado para oferecer lanches e refeições, além de um Espaço Kids e um palco para apresentações. O Espaço Gastronômico contará com dois níveis de terraços descobertos com mesas, bancos e floreiras que poderão ser acessados independente do funcionamento do espaço, criando uma praça elevada com vista privilegiada do CSU. O estacionamento principal do CSU será ampliado e, perto dele, haverá um bicicletário coberto para os visitantes deixarem suas bikes. Em outro ponto do CSU, na área administrativa, o projeto prevê outro estacionamento e acesso de veículos de serviç