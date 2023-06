Vereador defende criação de “creche” para idosos em Araucária

A Câmara de Araucária aprovou na semana passada uma indicação para que a cidade passe a ter uma “creche” para atender a população idosa.

A ideia partiu do vereador Vagner Chefer (Podemos) e contou com o apoio de todos os demais edis. “A presente indicação tem finalidade de proporcionar aos idosos e seus familiares bem-estar social, melhor qualidade de vida e melhor integração social”, justificou o edil em sua proposição.

Ainda conforme ele, a criação da creche para idosos proporcionaria também uma maior tranquilidades as famílias que tem em sua composição alguém já com mais de sessenta anos. “A presente propositura visa minimizar um problema enfrentado por muitas famílias que por vezes precisam trabalhar, estudar, dar andamento em seus afazeres e não possuem condições de deixar o idoso em segurança e dignidade no seu lar, uma vez que estes são totalmente ou parcialmente dependentes de seus familiares”, escreveu.

Vagner Chefer ainda afirmou que, por conta da falta de uma política pública de acolhimento desses idosos, muitas pessoas se obrigam a deixar o emprego para se dedicar integralmente aos cuidados desses familiares em idade mais avançada. “Muitas vezes, para se dedicar ao pai, mãe, avós, sogros, essas pessoas são obrigadas a deixar o emprego, que pode ser a única fonte de renda naquele lar. Portanto, esta indicação é de suma importância para o Município de Araucária, pois uma cidade em desenvolvimento não pode deixar de lado e nem desamparar aqueles que já fizeram muito pelo crescimento dessa cidade”, finalizou.

À Prefeitura

Com a indicação aprovada, o texto segue para a Prefeitura, a quem caberá analisar a viabilidade da proposta, já que ela envolve a construção de uma estrutura específica para esse fim, bem como contratação de profissionais e coisas do gênero.

