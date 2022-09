Vereador Ricardo Teixeira ultrapassa 800 matérias propostas no mandato

O vereador Ricardo Teixeira (PSDB) ultrapassou a marca de 800 matérias propostas em pouco mais de um ano e meio de mandato. A marca foi destacada por ele em discurso durante a sessão plenária desta terça-feira, 13 de setembro.

Ainda segundo Ricardo, embora seu trabalho enquanto parlamentar vá muito além da apresentação de projetos de lei, indicações e requerimentos, essas proposições são um termômetro do dinamismo com o qual procura conduzir seu mandato. “Nosso gabinete está diuturnamente trabalhando pela população de Araucária e sempre que apresentamos alguma proposta ela é a materialização de um anseio de nossa comunidade. É por isso que tenho orgulho de cada requerimento, cada indicação, cada moção que propusemos”, enfatizou.

Segundo dados do Sistema de Processo Legislativo da Câmara, em 2022, Ricardo já apresentou individualmente 47 projetos de lei, um projeto de emenda à Lei Orgânica, 48 requerimentos, 371 indicações, sete emendas e 12 moções.

Já no ano passado foram apresentados 29 projetos de lei, um projeto de emenda à Lei Orgânica, 11 requerimentos, 276 indicações, uma emenda e 12 moções.

Além do trabalho individual de seu gabinete, ele também foi coautor de outras quatro propostas. Somada, a atividade parlamentar do vereador até aqui alcança 820 matérias. “Destaco projetos como o que tornou, nesta pandemia, a atividade física algo essencial, o que permitiu que esses profissionais continuassem trabalhando”, relembrou.

Ele ainda destacou leis como a da educação segura, escola saudável, botão do pânico, o do observatório de violência contra a mulher, o de brigada nas escolas, entre outros. “São 41 leis já sancionadas e seguiremos nessa toada. Sempre fazendo um mandato voltado ao cidadão araucariense e sempre em parceria com o prefeito Hissam, de quem tenho orgulho de apoiar”, finalizou.