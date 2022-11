Vereadores se reúnem com secretário para discutir melhorias na Saúde

O secretário de Saúde, Adilson Seidi Suguiura, participou de uma reunião na última sexta-feira, 18 de novembro, com dez dos onze vereadores que integram o parlamento municipal. O encontro foi promovido pelo vereador Ben Hur Custódio de Oliveira (Cidadania), que é o líder de governo do prefeito Hissam Hussein Dehaini (Cidadania) na Câmara de Araucária.

De acordo com Ben Hur, a ideia de chamar o secretário à Câmara veio após uma série de questionamentos quanto ao atendimento prestado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) nas várias unidades da cidade, sejam aquelas que oferecem consultas eletivas quanto de urgência e emergência. “A Câmara tem feito o seu papel. Os vereadores têm sugerido muitas ações para melhorar o atendimento nas unidades de saúde. As questões orçamentárias também não são um problema, pois analisamos e aprovamos aqui as adequações necessárias para que não falte dinheiro para a nossa saúde. Da mesma forma, temos um prefeito que não mede esforços para dar condições de que a nossa Secretaria de Saúde preste o melhor atendimento possível ao cidadão. Mas temos um secretário lá, que é o responsável por fazer essa gestão, e essa reunião foi importante para entendermos quais são suas dificuldades, já que algumas coisas não estão acontecendo”, analisou

Durante a reunião, os vereadores cobraram do secretário que seja mais ágil no retorno dos questionamentos que chegam aos gabinetes e que são repassados a ele para explicações. Disseram também que é preciso dar a resposta devida a eventuais denúncias de profissionais que não estariam se dedicando de forma satisfatória aos pacientes que procuram as unidades básicas de saúde, o Pronto Atendimento Infantil (PAI) e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Planalto.

Ladeado por diversos integrantes do comando da Secretaria de Saúde, Adilson afirmou que a expectativa é que – de forma – paulatina – a qualidade do atendimento nos vários setores da SMSA seja melhorada, principalmente com a construção de novas unidades, contratação de médicos generalistas, entre outras. Ele, no entanto, voltou a dizer que parte da demora verificada no atendimento das consultas no PAI e na UPA é fruto de uma utilização inadequada que a população faz dos serviços de urgência e emergência. O secretário, porém, fez uma mea-culpa, afirmando que é preciso trabalhar de forma mais eficiente esse entendimento por parte das famílias, bem como aumentar a oferta de consultas eletivas nas unidades básicas de saúde. Ele, no entanto, afirmou que algumas melhorias já têm sido verificadas no âmbito da saúde araucariense, como a diminuição da fila de exames de algumas especialidades.

De forma geral, o vereador Ben Hur avaliou como positiva a vinda do secretário à Câmara. Ressaltou, porém, que o Poder Legislativo enquanto instituição que representa a população araucariense, permanecerá acompanhando o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA) e cobrando, quando for o caso, melhorias em todos os serviços ofertados.