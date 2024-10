Veteranos 50+ e Feminino 15+ terão finais na sexta-feira (01)

Após quase 40 dias de muitas disputas, chegam ao fim os dois campeonatos de futebol amador organizados pela LDA – Liga Desportiva de Araucária: Masculino 50+ e Feminino 15+. As rodadas finais vão acontecer nesta sexta-feira (01/10), no Estádio Municipal Emílio Gunha (CSU).

Foto: Divulgação.

Pelo Masculino, a disputa do troféu será entre os times do Jatobá e do Grêmio, no jogo que está marcado para às 19h. Na categoria Feminino, Feras e NEPC disputarão o 3º e 4º lugares às 20h e a decisão final será entre Gapar e Lobas, às 20h. Além das convocações em campo, outra convocação está sendo feita fora dos gramados, esta direcionada aos torcedores: “Venham todos e torçam muito pela vitória dos seus times preferidos!”, convida a LDA.

