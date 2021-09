Veteranos de Araucária jogam no sábado pela Copa Bem Paraná

Eternos Craques Araucária segue firme na Copa Bem Paraná. Foto: divulgação

O time Eternos Craques Araucária entrará em campo novamente pela disputa da 1ª Copa Bem Paraná de Futebol Master 2021 no próximo sábado, 11 de setembro. A partida válida pela 3ª rodada da competição será contra a equipe Tiozinhos da Bola, às 15h, no Estádio do Pinhão, em São José dos Pinhais. Torcedores poderão acompanhar o jogo, que terá transmissão ao vivo pela TV Web Resenha com Pereira (https://www.facebook.com/rptvradiowebnofutebol/).

Os próximos confrontos do Eternos Craques Araucária já estão marcados. No dia 9 de outubro o time disputará a 4ª rodada, jogando contra o Esquadrão da Bola, e na 5ª rodada, no dia 4 de novembro, o adversário será o Amigos do Macaris. Os locais e horários dos jogos ainda não foram divulgados.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021