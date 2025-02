Via Araucária delimita faixa de domínio em rodovias sob sua concessão, entre elas a BR-476

A Via Araucária, responsável pela administração de várias rodovias, entre elas a BR-476, está na etapa final do processo de delimitação da faixa de domínio nos trechos sob sua concessão. Prevista para ser concluída até 28 de fevereiro, a iniciativa reforça o compromisso da concessionária com a segurança e a organização das rodovias, além de prevenir ocupações irregulares e melhorar a infraestrutura viária. De acordo com a empresa, a delimitação da faixa de domínio seguirá os mesmos procedimentos em todos os municípios abrangidos pelo trecho sob sua concessão, inclusive Araucária.

Os trabalhos de delimitação envolvem equipes técnicas especializadas, que utilizam equipamentos modernos para demarcar com precisão os limites da faixa de domínio. “Estamos alinhados às diretrizes do órgão regulador e focados em melhorar a experiência de quem trafega pelas rodovias que administramos”, enfatiza Felipe Souza, gerente de Engenharia da Via Araucária.

A Via Araucária destaca que os moradores na área de atuação da concessionária que possuem plantações ou outros estabelecimentos localizados dentro da faixa de domínio das rodovias devem regularizar esses espaços, garantindo o uso adequado das áreas marginais às vias. Solicita ainda que todos os proprietários próximos das vias entrem em contato para receber orientações sobre os procedimentos necessários para a regularização. O contato deve ser realizado com o setor responsável, pelo e-mail faixa.dominio@viaaraucaria.com.br.

“Ao seguir o processo de regularização, conforme as normativas vigentes, o lindeiro poderá continuar utilizando a faixa de domínio. No entanto, caso não haja interesse na regularização, o responsável será notificado para realizar a remoção. Se isso não ocorrer, a concessionária poderá adotar as medidas cabíveis para a desocupação do local”, orienta.

Quanto à largura da faixa de domínio, a concessionária explica que a medida pode variar de acordo com o trecho. Para informações específicas sobre cada localidade, os interessados devem entrar em contato diretamente com a Via Araucária pelo 0800 277 0 376.

