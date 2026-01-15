Na tarde desta quinta-feira, 15 de janeiro, funcionários da Via Araucária estavam realizando obras na ponte do Rio Barigui, divisa entre Araucária e Curitiba, quando encontraram um corpo parcialmente submerso. Ainda não há informações sobre a identidade e o gênero da pessoa, e nem a causa da sua morte.

A equipe estava realizando o reforço estrutural nas vigas da ponte no momento em que encontraram o cadáver. Rapidamente foram acionados os órgãos competentes, como Corpo de Bombeiro, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Científica.

De acordo com informações preliminares, o corpo aparentava estar a pouco tempo no local. O trabalho de remoção do cadáver do rio demorou devido a dificuldade de acesso ao lugar. As investigações estão em andamento na identificação da vítima e a causa da morte.