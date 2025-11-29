Motoristas que utilizam a alça de acesso da Rodovia do Xisto (BR 476) para a PR 421, nas proximidades da empresa CSN, estão curiosos com um área existente no local que vem servindo de depósito do que parece ser material de descarte de alguma obra. Segundo eles, junto com a terra que está sendo jogada no local existem muitos galhos, restos de vegetação, raízes, entre outros.

Para esclarecer a dúvida desses motoristas, a reportagem do Jornal O Popular procurou a Via Araucária, concessionária responsável pelo trecho, que explicou que o local está sendo utilizado como área de depósito temporário, destinada ao controle de materiais excedentes das obras em andamento – como a duplicação da PR-423, entre Araucária e Campo Largo. A empresa explicou que esses materiais incluem, principalmente, terra de corte que não é aproveitada na etapa de terraplanagem, além de outros materiais inerentes ao processo construtivo.

A Via Araucária disse ainda que o uso de áreas específicas para depósito temporário é um procedimento padrão em obras de infraestrutura e garante o equilíbrio dos volumes de terraplanagem, evitando descartes irregulares e atendendo a todas as normas ambientais. O terreno foi avaliado previamente pela equipe de Meio Ambiente da concessionária, que o considerou tecnicamente adequado para essa finalidade.

Por fim, a concessionária informou que após o término do recebimento dos materiais, o local passará por recuperação ambiental, com plantio de vegetação adequada, garantindo estabilidade, integração paisagística e conformidade com as exigências ambientais.