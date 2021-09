Viatura da PM e moto colidem na Rodovia do Xisto e motociclista fica gravemente ferido

Foto: divulgação

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira, 14 de setembro, na Rodovia do Xisto (BR 476), entre Araucária e Contenda, envolvendo uma viatura do 17º Batalhão da Polícia Militar do Paraná e uma moto de grande porte. Segundo informações, estava chovendo no momento, e os dois veículos acabaram batendo de frente. Com o impacto, a moto foi parar no meio do mato. A viatura teve o air bag acionado, o que impediu que os policiais tivessem ferimentos mais graves.

O motociclista ficou gravemente ferido e recebeu os primeiros atendimentos pela ambulância da Concessionária Caminhos do Paraná, que administra a via. O Siate chegou na sequência e fez o encaminhamento do mesmo para o hospital. Ele corria risco de morte.

Um dos policiais também foi conduzido ao Hospital do Trabalhador, em Curitiba, mas segundo o médico que o atendeu, seu estado não era grave. O outro PM teve apenas uma luxação no punho e posteriormente seria encaminhado para atendimento médico. As causas do acidente ainda não foram divulgadas.