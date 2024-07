Vice-campeões da Primeirona Municipal foram convidados a disputar a Taça Paraná

Os times vice-campeões do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024 foram convidados pela Federação Paranaense de Futebol para participar da Taça Paraná, que está prevista para começar em agosto. Até então, apenas os campeões tinham a vaga garantida.

Dessa forma, Araucária terá quatro representantes na competição, na categoria Adulto irão participar o Grêmio, 1º colocado na Primeirona, e o Gapar, que ficou em 2º lugar. No Juvenil, participarão o Chantili, que se sagrou campeão, e o vice Contenda.

Sobre o campeonato

A Taça Paraná é a principal competição do futebol amador do Paraná. Organizada anualmente pela Federação Paranaense de Futebol, a competição tem o objetivo de reunir os campeões das ligas interioranas e também da capital e do litoral do estado em uma tradição que ocorre desde o ano de 1964. O campeão é o representante do estado em algumas competições amadoras no Brasil e na América do Sul, como o Campeonato Sul-Brasileiro de Futebol Amador.

Nenhum time de Araucária venceu a Taça Paraná desde que a competição foi criada. Este ano, porém, com quatro participantes, as chances de conquistar o título estão mais promissoras.

Edição n.º 1423