Vice-prefeita será a secretária de Educação na gestão de Gustavo. Tati é formada em Pedagogia

O prefeito eleito Gustavo Botogoski (PL) se reuniu na manhã desta quinta-feira, 7 de novembro, com a vice-prefeito eleita, Tati Assuiti (Solidariedade). Em pauta a oficialização do convite para que Tati lidere a Secretaria Municipal de Educação (SMED) a partir de janeiro de 2025.

O nome de Tati já vinha sendo ventilado como uma possibilidade para comandar a SMED há algumas semanas, mas a confirmação só se deu nesta quinta-feira, após a vice-prefeita eleita ter aceitado o convite.

Segundo Gustavo, a escolha da vice para administrar o maior orçamento entre todas as secretarias municipais reforça o compromisso feito em campanha de que sua a parceira de chapa estaria trabalhando diretamente no dia a dia da gestão. “A previsão para 2025 é que invistamos R$ 370 milhões na manutenção da rede municipal de ensino. Um orçamento gigantesco, muito superior ao total do que arrecada boa parte das cidades paranaenses e acredito que a Tati reúne as condições para encarar esse desafio, já que é da área e ao mesmo tempo tem a vivência política. Estou confiante de que ela fará um excelente trabalho”, vaticinou.

Formada em Pedagogia pela Universidade Positivo, Tati tem sua trajetória acadêmica enriquecida por três especializações: é pós-graduada em Filosofia pela Faculdade Gama Filho; em Educação Especial pela Unifacear; e em Estratégia e Planejamento pela Escola Superior de Guerra. “Sempre disse que não gostaria de ser uma vice decorativa e fico feliz com a oportunidade que o Gustavo está me dando de trabalhar numa área que conheço, que tenho vivência e que, como mulher e mãe, sei o quanto é importante para o desenvolvimento de nossas crianças”, analisou.

A futura secretária de Educação ressaltou ainda que ao longo dos próximos dois meses procurará conhecer ainda melhor a estrutura da SMED, seja analisando números ou conversando com profissionais da pasta. “O compromisso da nossa gestão é com uma educação inclusiva, crítica e estrategicamente planejada, que prepara os alunos para serem sujeitos de sua história. Não vamos desviar jamais a nossa atenção dessa meta”, pontuou.

Tati afirmou ainda que compreende o tamanho da Secretaria de Educação, seja em orçamento, servidores e alunos atendidos diariamente. “Vamos precisar muito de todos os professores e servidores administrativos que atuam na SMED, sejam aqueles que estão nas unidades ou na mantenedora. A eleição terminou e o objetivo agora é mantermos o que está dando certo e corrigir o que não está. O ano letivo de 2025 já começou a ser planejado pela equipe que está aí e precisamos garantir que tudo esteja funcionando quando o calendário escolar começar a rodar. Somos e seremos sempre o time da Educação”, ensinou.

Para além disso, Tati ressaltou que pretende concentrar esforços também no estudo para transformar todos os CMEIS em tempo integral e trabalhar na extensão do horário em algumas unidades. “Temos muitos projetos importantes para implementar e nosso compromisso é avançar com cada um deles à medida que o orçamento permitir, sempre com um olhar atento e cuidadoso para atender as demandas da nossa comunidade”, finalizou.