Fazer compras em brechós é uma opção cada vez mais popular entre pessoas que buscam roupas, calçados e acessórios com preços bem acessíveis. Além de oferecer uma experiência de compra que valoriza a sustentabilidade, o bazar quase sempre tem um viés assistencial.

E é justamente com esses propósitos: ajudar a comunidade a encontrar itens que não pesam no bolso e arrecadar recursos para aplicar nas causas sociais que a Sociedade São Vicente de Paulo promove o seu tradicional bazar beneficente.

Nesse mês de outubro o bazar acontece nos dias 8, 9, 10 (quarta, quinta e sexta-feira), das 9h às 17h, e no sábado (11), das 9h às 12h, no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que está localizado na rua Prof. Júlio Szymanski, 46, Centro.

A comunidade poderá encontrar peças a partir de R$3,00, e para facilitar o pagamento serão aceitos cartões, dinheiro e PIX. Os organizadores pedem a colaboração para que, se possível, as pessoas levem sacolas de casa.

Edição n.º 1485.