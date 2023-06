Vicentinos promovem bazar beneficente nos dias 1, 2 e 3 de junho

Nos dias 1, 2 e 3 de junho acontece o Bazar Beneficente dos Vicentinos no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Na quinta e sexta o horário será das 9h às 16h e no sábado será das 8h às 13h. Nesses três dias os visitantes poderão comprar roupas femininas, masculinas e infantis, calçados e diversos acessórios, com preços a partir de R$2,00.

Toda a renda obtida com o bazar será revertida para as ações realizadas pelos Vicentinos, em prol das famílias necessitadas de Araucária. Participe e contribua com esta ação social! O endereço do Salão Paroquial é rua Professor Júlio Szymanski, 46, em frente aos Correios.

Edição n. 1365