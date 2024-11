Vicentinos promovem bazar beneficente nos dias 7, 8 e 9 de novembro

A Sociedade São Vicente de Paulo vai promover mais uma edição do seu tradicional bazar beneficente nos dias 7, 8 de novembro (quinta e sexta), das 9h às 16h, e no dia 9 (sábado), das 9h às 13h. O evento acontece no Salão Paroquial do Santuário Nossa Senhora dos Remédios, que fica na Rua Júlio Szymanski, 46 – Centro e será aberto a toda a comunidade araucariense.

O público poderá adquirir peças de roupas em ótimo estado, com valores a partir de R$ 2,00. Os organizadores pedem que as pessoas levem suas sacolas para carregar as compras. O pagamento poderá ser feito com cartões, dinheiro ou no PIX. “Venham aproveitar nosso bazar e contribuir com as ações sociais dos Vicentinos”, convidam os organizadores.

Edição n.º 1439.